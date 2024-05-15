Menemen FK’da Recep telaşı

TFF 2. Lig'de Play-Off'lar da elenerek 1. Lig hayallerini erteleyen Menemen Futbol Kulübü, içeriye döndü. İlk olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, tecrübeli hocadan kapsamlı bir rapor isteyerek kalacak ve gidecek isimleri belirlemesini istedi. Takımda bazın isimlerin sözleşmesi sona ererken, yönetim yıldız futbolcu Recep Aydın için derhal harekete geçti. Altınordu'dan sezon başında transfer edilen ve takımın vazgeçilmezlerinden olan 34 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen kurmaylar, elini çabuk tutuyor. Bu sezon 15 maçta 4 gol atan tecrübeli futbolcununda önceliğinin İzmir ekibinde kalmak olduğu öne sürüldü. Kurmayların, önümüzdeki günlerde Recep ile bir araya gelerek transfer sezonu başlamadan imzayı attırmak istiyor.