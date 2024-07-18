Menemen’de ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'da ayrılık rüzgarı esebilir. Geçen sezon attığı gollerle 'gol kralı' ünvanını üst üste ikinci kez alan 29 yaşındaki santrafor Kemal Rüzgar'ın sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği öğrenildi. Yönetim ile masaya oturan Rüzgar'ın başkan Bilgin Tokul'a veda etmek istediğini bildirdiği ifade edildi.

'KOCAELİSPOR'A GİDECEK' İDDİASI

Deneyimli oyuncunun Birinci Lig ekiplerinden Kocaelispor ile görüştüğü iddia edildi. İzmir temsilcisiyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan santrforun önümüzdeki günlerde resmi olarak sarı-lacivertli ekip ile yolları ayıracağı belirtildi. Körfez ekibi ile gelecek hafta masaya oturacağı belirtilen oyuncunun resmi imzayı atacağı kaydedildi.