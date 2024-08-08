Basatemür’den Mertcan itirafı

YENI sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren 2. Lig ekibi Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, ayrılan oyuncular içinde bir tek Sarıyer ile anlaşan Mertcan Açıkgöz'ün kalmasını istediğini ancak oyuncunun gitmekten yana tavır sergilediğini kaydetti. Basatemür, "Diğer veda eden isimlerden yana bir üzüntüm yok. Transfer döneminde potansiyeli yüksek, satıp para kazanabileceğimiz oyuncular aldık. Sezon sonunda futbol kamouyu bu isimleri daha yakından tanıyacak. Sadece transfere para harcayan değil, oyuncu üreten de bir yapı yaratacağız" dedi.