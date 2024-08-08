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Menemen FK’da Savaş Görer asbaşkanlık görevine atandı

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen FK’da asbaşkanlık görevine getirilen Savaş Görer, kulübün üst lig hedefine ulaşması için Başkan Bilgin Tokul ile birlikte çalışacak

DHA
Menemen FK’da Savaş Görer asbaşkanlık görevine atandı

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, asbaşkanlık görevine Savaş Görer'i getirdi. Daha önce şirketleşen kulüpte Görer, Tokul'la birlikte çalışacak.

Sarı-lacivertli kulüp, "İlçemizin önde gelen iş insanlarından Sayın Savaş Görer, Menemen'imizdeki tüm dinamiklerin harekete geçmesi ve kulübümüzün bir üst lig hedefi doğrultusunda asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Görer'e yeni görevinde başarılar dileriz. Spor kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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