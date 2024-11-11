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Menemen FK tek attı 3 aldı

HABER MERKEZİ
Menemen FK tek attı 3 aldı
NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK deplasmanda karşılaştığı Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Liderlik yarışının en güçlü ekiplerinden olan sarı-lacivertlilerin golü 86. dakikada Onat Kutay Kurt'tan geldi. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten İzmir temsilcisi zirve için kritik bir galibiyeti daha hanesine ekledi. Bu sezon geride kalan süreçte oynadığı 11 karşılaşmada 9. galibiyetini alan sarı-lacivertliler doludizgin yürüyüşünü sürdürerek büyük bir sevinç yaşadı. Menemen FK gelecek hafta evinde Ege derbisinde Somaspor'la karşılaşacak.
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