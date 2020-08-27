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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da rota Hourihane

’da rota Hourihane

Trabzonspor’da rota Hourihane
Giriş Tarihi: 27.8.2020

TRABZONSPOR, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın başarılı oyuncusu Conor Hourihane'yi takibe aldı. Menajeri tarafından Trabzonspor ve Beşiktaş'a önerilen oyuncunun kulübü ile 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu. Trabzonspor'un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton'un da Hourihane ile temasta olduğu gelen haberler arasında. Bu arada bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.

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