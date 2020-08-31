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Haberler Trabzonspor Ligin en değerli ekibi Trabzonspor

Ligin en değerli ekibi

Ligin en değerli ekibi Trabzonspor
Giriş Tarihi: 31.8.2020

UEFA Finansal Fair-Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor, liglerin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 86 milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 bin Euro piyasa değerine sahip. Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth'u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 13 milyon Euro'luk değerleri ile takip etti.

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