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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Rizespor'u 4-3 mağlup etti

ile saat 17'de başlayan mücadele karşı karşıya geldi. Trabzonspor, A Spor'un naklen yayınladığı Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-3 kazandı.

Trabzonspor Rizespor'u 4-3 mağlup etti

04.09.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,19:13

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.

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