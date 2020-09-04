Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geldi.
Bordo mavililer mücadeleyi 4-3 kazanırken, goller 17', 21' Abdülkadir Ömür, 42' Nwakaeme ve 45' Pereira'dan geldi.
Çaykur Rizespor'un golleriyse 13', 34' Skoda ve 49' Abdullah Durak'tan geldi.
Trabzonspor Rizespor'u 4-3 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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