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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan Odgaard hamlesi

’dan Odgaard hamlesi

Trabzonspor’dan Odgaard hamlesi
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Süper Lig'de sezona hazırlanan Trabzonspor, golcü harekatına kaldığı yerden devam ediyor. Bordo-mavililer, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı çalışma başlattı. Karadeniz ekibinin golcü arayışlarında yeni adresi İtalya oldu. Trabzonspor yönetimi teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda İtalyan ekibi Sassuolo'nun Danimarkalı forveti Jens Odgaard'ı gözüne kestirdi.

TAKIMIYLA TEMASLAR BAŞLADI
Hollanda temsilcisi Heerenveen'den yaz transfer döneminde Sassuolo'ya imza atan 21 yaşındaki golcü oyuncunun Karadeniz ekibine kiralık olarak katılması gündeme geldi. Karadeniz ekibinin yönetimi Danimarkalı futbolcu için temaslara başlarken transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

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