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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Osorio tamam

’da Osorio tamam

Trabzonspor’da Osorio tamam
Giriş Tarihi: 9.9.2020

SÜPER Lig ekibi Trabzonspor savunma transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Portekiz ekibi Porto'nun savunma oyuncusu Yordan Osorio'nun transferi için uzun süredir temaslarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, Venezuelalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Portekiz basınında A Bola, Osorio'nun Trabzon ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu yazdı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR
TRABZONSPOR'UN kiralık transferinde anlaşma sağladığı 26 yaşındaki stoperin Osorio'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak. Porto, bordo-mavililerden gelen bu teklifi kabul ederken satın alma bedeli ise henüz netlik kazanmadı. Porto'nun daha Guimaraes ve son olarak Zenit'e kiraladığı Osorio, 2017 yılında Portekiz'e transfer olmuştu. 1.86 boyundaki Yordan Osorio'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterildi.

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