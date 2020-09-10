Trabzonspor kanat arıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, son olarak Brezilya Serie A Ligi takımlarından Internacional'da forma giyen sağ kanat oyuncusu William Pottker'i yakın takibe aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; 2020 yılında 4 maçta görev aldı. Sağ kanat dışında solda ve forvette de görev yapabilen oyuncu için temasların önümüzdeki günlerde sıklaştırılacağı bildirildi. Bu arada Fırtına, savunma arayışları ile ilgili Palmeiras'ta oynayan Vitor Hugo için girişimlerini hızlandırdı. Trabzon'un, Palmeiras'a Hugo için yıllığı 500 bin Euro'dan iki senelik kiralama önerdiği bildirildi.