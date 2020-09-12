Trabzon arayışta

SÜPER Lig'in ilk haftasında yarın Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor, stoper arayışlarına hız verdi. Bordo-mavililer FC Midtjylland takımında forma giyen Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko'yu yakın takibe aldı. 28 yaşındaki oyuncuyu listesinin başına çeken Karadeniz ekibi bu transferi sonlandırmanın planlarını yapıyor. Danimarka ekibinin kaptanı olan oyuncu 34 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bu arada Trabzonspor yönetimi Santa Clara'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli stoper Fabio Cardoso'yu da listesine dahil etti. Trabzonspor ayrı zamanda sol bekte de görev alan yıldız ismin transferi için bu hafta içerisinde nabız yoklayacak.

YÖNETİMİN HUGO İNADI SÜRÜYOR

TRABZON yönetimi ayrıca Vitor Hugo'nun transferi için de uğraş veriyor. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki savunmacı için Palmeiras kulübüne bir teklif sunmuştu. Ligde 7 maçın ikisinde görev yapan futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.