Karagümrük’te Ndiaye sesleri

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve ilk haftada Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık sonuçla geçmeyi başaran Karagümrük, transferde de çık hızlı. Daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'le görüşüyor. Kırmızı- siyahlı ekibin geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan oyuncu ve kulübü Stoke City'le anlaşma sağlandığı öğrenildi. Karagümrük, daha önce Milan'dan Lucas Biglia'nın transferini de açıklamıştı.