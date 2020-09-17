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Haberler Trabzonspor Karagümrük’te Ndiaye sesleri

Karagümrük’te Ndiaye sesleri

Karagümrük’te Ndiaye sesleri
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve ilk haftada Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık sonuçla geçmeyi başaran Karagümrük, transferde de çık hızlı. Daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'le görüşüyor. Kırmızı- siyahlı ekibin geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan oyuncu ve kulübü Stoke City'le anlaşma sağlandığı öğrenildi. Karagümrük, daha önce Milan'dan Lucas Biglia'nın transferini de açıklamıştı.

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