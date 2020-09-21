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Haberler Trabzonspor Trabzon takipte

takipte

Trabzon takipte
Giriş Tarihi: 21.9.2020

Süper Lig'de ilk iki haftada galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin öncelikli olarak savunmaya takviye yapacağı konuşulurken iki ismin transferinin bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Gündemdeki 1 numaralı savunmacının Erik Sviatchenko olduğu biliniyor. Midtjylland'ın 28 yaşındaki kaptanı için Danimarka kulübüyle kıran kırana pazarlıklar sürerken başarılı oyuncunun son maçta kadroya alınmaması dikkatleri çekti. Bordo mavili Karadeniz ekibi Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için de ısrarcı davranıyor. Daha önce İtalya'da Fiorentina forması da giyen oyuncu için kiralık formülünün masada olduğu biliniyor. Yönetimin iki oyuncuyu birden kadrosuna katma planları olduğu bu isimler için elini çabuk tutacağı gelen haberler arasında.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Bu arada Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, 26 Eylül Cumartesi günü kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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