  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Trabzon’da Sörloth gitti

’da Sörloth gitti

Alman ekibi geçen sezon gol kralı olan Norveçli için Trabzoni ve C.Place’a toplamda 20 milyon Euro ödeyecek.

Trabzon’da Sörloth gitti
Giriş Tarihi: 23.9.2020

Süper Lig devi Trabzons-por, Alexander Sörlo-th'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiple-rinden RB Leipzig'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

NORVEÇLİ PARA BASTI

Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platfor-mu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüz-le kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulü-büne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler netice-sinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlan-mıştır. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon Euro bonus ödenecektir. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexan-der Sörloth'un bonservisini elin-de bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşıla-caktır" ifadele-rine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon’da Sörloth gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA