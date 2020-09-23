Trabzon’da Sörloth gitti

Süper Lig devi Trabzons-por, Alexander Sörlo-th'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiple-rinden RB Leipzig'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

NORVEÇLİ PARA BASTI

Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platfor-mu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüz-le kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulü-büne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler netice-sinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlan-mıştır. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon Euro bonus ödenecektir. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexan-der Sörloth'un bonservisini elin-de bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace ile yarı yarıya paylaşıla-caktır" ifadele-rine yer verildi.