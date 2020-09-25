Trabzon gaza bastı

TRANSFER dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor girişimlerini hızlandırdı. Palmeiras'tan stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağlayan, Leicester City'de forma giyen Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate ile de her konuda anlaşan yönetim, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen stoper Erik Sviatchenko'yu da renklerine bağlamak istiyor. Bordomavililer, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki başarılı futbolcuya teklifini iletti.

TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ

DANİMARKA'DA mutsuz olan futbolcudan haber bekleyen bordomavili yönetim, gelecek yanıta göre de Midtjylland yönetimi ile temasa geçerek bonservis pazarlığı yapacak. Bu arada 28 yaşındaki stoper için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan da harekete geçti. Birlikte hareket eden taraftarlar Twitter'da Erik Sviatchenko'ya yüzlerce "Trabzonspor'a gel" mesajları gönderdi. Kısa süre içerisinde "Come to Trabzonspor" etiketi Türkiye'de gündemin üst sıraları arasında yer aldı.