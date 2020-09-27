Fırtına kendine geldi

Süper Lig'e kötü başlayan Trabzonspor, sahasında Yen Malatyaspor'u yenerek ilk 3 puanını aldı: 3-1. 23. dakikada Lewis Baker'in sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa arka direkte bulunan Benik Afobe'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 33'te Baker topu defansın arkasına attı, topla buluşan Afode meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 41'de Brova ortasını yaptı. Adem Büyük'ün şutunda top fileleri gitti ancak hakem VAR'a giderek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 45'te Flavio'nun pasında topla buluşan Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

ADEM'İN GOLÜ YETMEDİ

47'de Abdulkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı. 76'da Hüseyin'in Adem Büyük'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi: 3-1. Maç 3-1 bitti.