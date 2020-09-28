Trabzon’un hasreti bitti

SÜPER Lig'de Yeni Malatyaspor'u yenen Trabzonspor'un sahasında galibiyet özlemi sona erdi. En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden, ardından yeni tip korona virüs salgını sürecinde iç sahada oynadığı 5 maçta galip gelemeyen bordo-mavililer, Y.Malatya galibiyetiyle kötü gidişatına son verdi. Geçen sezon özellikle evinde kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 211 gün sonra evinde 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

FIRTINA NİHAYET KENDİNE GELDİ

DAHA sonra Karadeniz ekibi Ankaragücü ve Antalyaspor ile de berabere kaldı. Evinde Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon ilk maçta Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.