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Trabzonspor seri peşinde

Trabzonspor seri peşinde
Giriş Tarihi: 2.10.2020

SÜPER Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan bordo-mavili takım, deplasmanda da 3 puanla tanışmak istiyor.

SEMEDO TRANSFERİ BİTTİ
BU arada hücum hattına takviye için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek.

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