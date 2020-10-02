Trabzonspor seri peşinde

SÜPER Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan bordo-mavili takım, deplasmanda da 3 puanla tanışmak istiyor.

SEMEDO TRANSFERİ BİTTİ

BU arada hücum hattına takviye için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek.