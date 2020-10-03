Trabzon uzatmada yıkıldı

SÜPER Lig'de geçen hafta 3 puanla tanışan Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı. 14'te Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı. 26'da Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı. 63'te Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışına kale önünde iyi bir kafa vuruşu yapan Campi'nin şutu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 87'de Maxim, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Bu pozisyon sonrası faulü yapan Flavio ikinci sarıdan kırmızı kart ile atıldı. 90+2'de topun başına geçen Maxim penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.