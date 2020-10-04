Fırtına Hugo’yu kaptı

TRABZONSPOR'DA transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper mevkiine takviye için gaza basan bordo-mavililer Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 29 yaşındaki başarılı stoper Vitor Hugo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. İki sezondur Palmeiras'ın formasını giyen Hugo'nun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken Brezilya ekibine Fiorentina'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 337 maça çıkan oyuncu bu süreçte 27 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.