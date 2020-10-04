  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Fırtına Hugo’yu kaptı

Fırtına Hugo’yu kaptı

Fırtına Hugo’yu kaptı
Giriş Tarihi: 4.10.2020

TRABZONSPOR'DA transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper mevkiine takviye için gaza basan bordo-mavililer Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 29 yaşındaki başarılı stoper Vitor Hugo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. İki sezondur Palmeiras'ın formasını giyen Hugo'nun bugün Türkiye'ye gelmesi beklenirken Brezilya ekibine Fiorentina'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 337 maça çıkan oyuncu bu süreçte 27 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına Hugo’yu kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA