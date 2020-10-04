Trabzonspor’dan sert tepki geldi

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları sürerken dün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bordo-mavili yönetim karşılaşmadaki hakem kararları sebebiyle dün TFF'nin kapısını çaldı ancak başkan Nihat Özdemir ile görüşemedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Nihat Başkan'la görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. Sabah saat 10'a kadar Federasyon Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de "Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum" diye ifade ettiler" şeklinde konuştu.

PUANLAR KAYBOLDU

Fırat Aydınus ve Koray Gençerler ile ilgili tepkilerini dile getiren Ağaoğlu, "Geçtiğimiz sezonda Ekim ayındaki Göztepe maçımız yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi: "Fıra Aydınus'un burada herhangi bir suçu yok. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım" dedi. MHK sistemi kökünden değişmeli. UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 müsabaka 7 puanımıza mal oldu" yorumunu yaptı.