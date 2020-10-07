Trabzon hedefi vurdu

SÜPER Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi yeni bir takım kurdu. Bordo-mavili ekip 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisi transferinin bitimine saatler kala Brezilya ekibi Palmeiras'tan Vitor Hugo'yu alarak büyük bir bomba patlattı. Yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate, Bahia'dan Flavio, Rosenborg'tan Anders Trondsen, Fluminense'den Marlon Xaiver, Real Valladolid'den Stiven Plaza, Stoke Ctiy'den Benik Afobe, Chelsea'den Lewis Baker, son olarak Al Ahli'de oynayan ve bonservisi elinde olan Djaniny Semedo, Lille'den Edgar Le'yi kadrosuna kattı.



GENÇ OYUNCULAR KİRALIK OLARAK VERİLDİ

GELECEK vadeden yerli oyunculara da yönelen yönetim, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran, Altınordu'dan da Muhammet Taha Tepe'yi aldı. Ancak bordo-mavililer transfer ettikleri bazı gençlerle alt yapıdan çıkan yıldız adayı oyuncuları da kiralık olarak başka takımlara gönderdi.