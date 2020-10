Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Newton: Transfer sezonunda iyi iş çıkardık

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, "Sezon öncesi kampında her takım gibi bizim de sıkıntı çektiğimiz durumlar oldu. Aramıza yeni katılan oyuncular, sakatlıklar oldu. Kısa bir çalışma periyodu elde edebilmiştik. Şu an sakatların yavaş yavaş dönmesiyle, transfer döneminin bitmesiyle birlikte tam kadro çalışma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımız birbirlerini tanıma ve daha iyi anlama fırsatı buldular. Zaman içerisinde, kısa bir sürede daha iyi evrileceğimizi düşünüyorum. Hangi hocaya sorarsanız sorun her hoca transfer ister. Bu normal karşılanacak bir durum. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.