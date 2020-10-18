Trabzon kayıp

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup oldu: 0-2. Turuncu-lacivertliler, bu sezon hem ilk gollerini kaydetti hem de ilk üç puanını kazandı. 10. dakikada Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda top kaleci Mert'in sağından az farkla auta çıktı. 32'de İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 45'te Baker'ın uzak mesafeden yerden vuruşunu kaleci Mert, kurtardı.

FIRTINA CEVAP VEREMEDİ

54'te Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-2. 76'da Medipol Başakşehir'in sol taraftan kullandığı korner atışında Skrtel'in kafa ile indirdiği topa, Epureanu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Karşılaşma 2-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

NEWTON'DAN REVİZYON

SÜPER Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Newton, kalede Erce Kardeşler'in Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.



İLKLERİN MAÇI OLDU

Başakşehir için Trabzonspor maçı ilkler dolu oldu. Sezona kötü başlayan son şampiyon ilk puanını geçen hafta Göztepe lie 0-0 berabere kalarak almıştı. Turuncu-lacivertiler bu süreçte gol atma başarısı da gösterememişti. İstanbul temsilcisinde İrfan Can Kahveci, 32. dakikada attığı müthiş golle sezonun hem kendisi hem de takıma adına ilk golünü kaydetti.