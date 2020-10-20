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sıkıntılı

F.Bahçe ile karşılaşacak ekibi ideal kadrosunu bir türlü bulamazken, Newton 5 haftanın 11’inde 21 farklı ismi sahaya sürdü.

Trabzonspor sıkıntılı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

Süper Lig'de ilk 5 haftadan 5 puan çıkaran Trabzonspor'da sezona kötü başlangıcın nedenleri araştırılıyor. Bu sezon sadece Yeni Malatyaspor engelini geçen bordo- mavililer rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde ise tam 7 gol gördü. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un ideal kadrosunu bir türlü ideal 11'i bulamaması alınan sonuçların sebebi olarak gösterilirken İngiliz çalıştırıcı ilk 5 haftada on birde 21 oyuncu sahaya sürerek dikkat çekti.

ÇIKIŞA GEÇME ZAMANI
2009-2010 sezonunun ilk 5. haftasında ise bu rakam 16'da kalmıştı. Bordo-mavililer Süper Lig'de evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Trabzonspor 19 Ocak 2020'de sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçta kalesinde gol görmemişti. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 10 maçta kalesinde gole engel olamadı. Bu sürede bordo-mavililer 20 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü. Geçen sezonu mumla arayan yönetim, takımın toparlanacağını ve kısa süre içinde çıkışa geçeklerini söyledi.

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