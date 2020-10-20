Vitor Hugo ve Semedo’ya tören

TRABZONSPOR'UN yeni transferleri Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımı ile imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Ağaoğlu, "Vitor Hugo iki aya yakın bir süredir gündemimizde olan bir oyuncuydu. Görev süremiz içerisinde bütçe limitlerimizi en fazla zorlayan oyuncu oldu. Hugo, çok uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi alacağı ücretten fedakarlıkta bulundu. Semedo ise kariyerli ve yetenekli bir oyuncu. Hem izleme komitesinin hem de teknik direktörümüzün üstünde durduğu ve transferini talep ettiği bir oyuncuydu" dedi.