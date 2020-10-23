Trabzon şaşırtmak istiyor

Sezona umduğu gibi başlayamayan Trabzonspor, F.Bahçe maçıyla kara bulutları dağıtmayı planlarken teknik direktör Eddie Newton sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen rakibi karşısında hızlı bir başlangıç yapan Newton'ın golü ilk yarım saat içerisinde bulup rakibi üzerine çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Süper Lig'de 10 maçtır üç büyüklere karşı kaybetmeyen bordo-mavililer, geçen sezon kupada elde ettiği galibiyeti bu kez ligde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

23 MAÇTIR HİÇ GALİP GELEMEDİ

Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Trabzonspor, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı. Rakibine karşı ligde uzun zamandır dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de F.Bahçe'yi yenmişti. Karadeniz ekibi, F.Bahçe'yi İstanbul'da oynanan rövanşında Sörloth (2), Novak'ın golleriyle 3-1 yenerek finale yükselen taraf olmuştu.