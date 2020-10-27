Trabzon Şota’ya yöneldi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton hedef tahtasında. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 puan toplayabilen bordo-mavili ekipte, İngiliz teknik adamın gönderilmesi ağırlık kazanırken ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından yönetim Şota Arveladze'yi takımın başına getirecek.

ŞOTA DA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yönetim ilk temasa geçtiği Abdullah Avcı ile maddi konularda anlaşma sağlamayınca eski futbolcu ve teknik adamı Şota'ya yöneldi. Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran ve kulübüyle 1.5 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 47 yaşındaki tecrübeli teknik adam, yönetimin ilk teklifine 'Sözleşmem bitince konuşalım' yanıtını verdi. Yönetim, eski futbolcusu Fatih Tekke'yi de sürpriz yaparak listeye ekledi.



SAMPİYONLUK YASADI

ÖZBEKİSTAN Ligi'nde geçen sezon Pakhtakor'u en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon yapan Şota Arveladze aynı zamanda Özbekistan Kupası'nı da kazandı. Pakhtakor'u 10 yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Şota Arveladze'nin maaşı ise yıllık 1,5 milyon Euro.