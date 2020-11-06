Trabzonspor acele etmiyor

Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.Teknik direktör Eddie Newton ile yolları ayıran bordomavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında moralli ayrılmak isterken yeni hocasını ise dikkatlerin dağılmaması adına bu maç sonrasına bıraktı. Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı ön planda bulunuyor.

NWAKAEME HENÜZ BELLİ DEĞİL

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı yıldız oyuncu Nwakaeme zorlu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında riske edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan başarılı oyuncunun durumu bugün yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı'ndan dönüşte korona virüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı.