Avcı yeni sayfa açıyor

TRABZONSPOR'UN anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, ligde ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak. Kariyerinde kulüp takımı olarak daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam Trabzon ile yeni bir başlangıç yapacak. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli teknik adam, uzun yıllar Başakşehir'i çalıştırmasının ardından 2011-2013 yılları arasında A Milli Takımı serüveni yaşamıştı. Buradaki görevinden ayrılıp tekrar Başakşehir'i çalıştıran Avcı, 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş ile anlaşmıştı. Siyah-beyazlı takım ile 18 müsabakaya çıkan Abdullah Avcı, 20 Ocak 2020'de sezonu tamamlamadan Beşiktaş'tan ayrıldı.