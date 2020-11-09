Başaksehir son anda

Ligde son üç maçını kazanan Başakşehir, evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen Gençlerbirliği'ni son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın henüz ilk dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ayite, pasını Johansson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Murat Yıldırım, bekletmeden meşin yuvarlağı Sefa Yılmaz ile buluşturdu. Sefa'nın sol çaprazdan çektiği sert şutta top ağlara gitti: 0-1. 59. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, top yan direğin içine çarparak oyun alanına döndü. 80'de Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu: 1-1. 90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.