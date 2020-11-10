Trabzonspor’da Avcı imzalıyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra anlaşmaya varılan Abdullah Avcı bugün Trabzon'a gidecek. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bordo-mavili ekiple 3 yıllık anlaşma sağlayan Avcı'nın bugün resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Antalyaspor ile de görüşen ve buradan aldığı teklifin yarısına Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayan Avcı'nın bu kararında yardımcısı Orhan Ak'ın etkili olduğu öğrenildi.

TOPLAM 33 FARKLI İSİM ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar toplam 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Bordo-mavililer bu süreçte 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise göreve geldiği Nisan 2018'den bu yana 5. teknik adamla anlaşma sağladı.