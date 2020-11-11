Avcı’ya 2.5 yıllığına 20 milyon ödenecek

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo- mavili kulüp söz konusu süre içerisinde 57 yaşındaki teknik adama 20 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Bordo- mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya; 2020/21 futbol sezonu için 5 milyon TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin TL garanti ücret ve 2022/23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir" denildi.

HEDEFE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Karadeniz ekibinin yeni patronu Abdullah Avcı'nın bir süredir takımı maçlarda izlediği, bugünden itibaren de takımın başında olacağı ifade edildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avcı ile birlikte sezon sonu istenilen hedefe ulaşacaklarını söyledi.