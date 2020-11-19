Trabzon’da Leroy bombası

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmesinin ardından ara transfer dönemi için de hazırlıklara başladı. Deneyimli teknik adamın Feyenoord forması giyen Leroy Fer'i istediği belirtildi. Leroy Fer, Feyenoord formasıyla toplam 39 maça çıkarken Hollanda ekibine 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Avcı'nın Leroy Fer dışında sol beke, defansa ve orta sahaya oyuncu alınmasını da istediği belirtildi. Öte yandan Karadeniz ekibinin Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve dizinde ödem tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün, Erzurumspor maçında oynama ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.