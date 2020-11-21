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Haberler Trabzonspor Avcı 307 gün sonra dönecek

Avcı 307 gün sonra dönecek

Avcı 307 gün sonra dönecek
Giriş Tarihi: 21.11.2020

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sahalara yeniden dönüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında yarın bordo-mavili takımın başında ilk Süper Lig maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam yeni heyecana galibiyetle başlamak istiyor. Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk, Süper Lig'de ise 334. maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam ligde Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. İki İstanbul takımını çalıştıran Avcı, Anadolu'da çalıştırdığı ilk takım ise Trabzonspor oldu.

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