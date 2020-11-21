Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sahalara yeniden dönüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında yarın bordo-mavili takımın başında ilk Süper Lig maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam yeni heyecana galibiyetle başlamak istiyor. Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk, Süper Lig'de ise 334. maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam ligde Başakşehir ve Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. İki İstanbul takımını çalıştıran Avcı, Anadolu'da çalıştırdığı ilk takım ise Trabzonspor oldu.
Avcı 307 gün sonra dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.