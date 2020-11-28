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Haberler Trabzonspor Fırtına başkentte esti

Fırtına başkentte esti

Süper Lig’de geçen hafta ’u yenen Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü’nü de yenerek ikide iki yaptı

Fırtına başkentte esti
Giriş Tarihi: 28.11.2020

SÜPER Ligi'de teknik direktör değişiminin ardından Erzurum'u yenen Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü de yenerek ikide iki yaptı: 1-0. 16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutu uzak direğin yanından dışarı çıktı. 45'te Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 79'da Baker'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti. 90'da hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gören Joao Pereira oyun dışında kaldı. 90+3'te Emre Güral ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Uğurcan topu güçlükle çıkardı. Maç 1-0 bitti.

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