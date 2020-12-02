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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Avcı rüzgarı

’da Avcı rüzgarı

Trabzon’da Avcı rüzgarı
Giriş Tarihi: 2.12.2020

Süper Lig'de Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı müthiş bir çıkış yakalamayı başardı. TFF Süper Lig'in ilk sekiz haftasında yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen ve 17. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile 2 haftada 6 puan elde ederek olumsuz esen rüzgarı tersine çevirmeyi başardı.

TAKIM SAVUNMAYI ÖĞRENDİ
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda da MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 8 haftada topladığı 6 puana, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle 6 puan daha ekleyerek 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takımı olurken Avcı yönetiminde son iki maçta kaleyi gole kapatarak savunma anlayışını da geliştirdi.

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