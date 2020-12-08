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Trabzonspor’a Sivas çelmesi

’de 2’de 2 yaparak tırmanışa geçen Fırtına’ya DG Sivasspor dur dedi.

Trabzonspor’a Sivas çelmesi
Giriş Tarihi: 8.12.2020

SÜPER Lig'de ikide iki yaparak üst sıralara tırmanan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, sahasında öne geçtiği maçta Sivasspor ile yenişemedi: 1-1. 8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı. 45'te Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

HAKAN SKORU BELİRLEDİ
46'DA Baker, sağındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Abdülkadir ceza alanına girerken önünü açtı ve plaseyi yolladı, Samassa üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti. 71'de Diabate'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında boş kalan Ekuban'ın müsait durumda vuruşunu kaleci Samassa kurtardı. 76'da Gradel nefis hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve son çizgiden ortasını yaptı. Ön direkteki Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu Hakan tamamladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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