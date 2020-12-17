Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, 5. turda Adana Demirspor'a penaltılarla 6-5 yenilip elendi. İlk devresi golsüz sona eren maçın 47. dakikasında Kosecki içeri çevirdi, Yunus dokundu: 0-1. 55'te Baker'in köşe atışında Hugo kafayı vurdu: 1-1. 79'da Semih'in çıkarttığı topa altıpasın gerisinde Mehmet Akyüz sert vurdu: 1-2. 86'da Pa Dibba mutlak fırsattan yararlanamadı. 90+3'te Beker'in serbest atışında Hugo yine sahneye çıktı: 2-2. 90+6'da Yusuf Chedjou'nunu müdehalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+7de Rassoul hakeme isyan etti, kırmızı kart gördü. 90+9'da Beker'in penaltısın kaleci Vedat çıkardı maç uzatmaya gitti. Penaltı atışlarında Adana Demirspor, güçlü rakibini 6-5'lik skorla eleyerek, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.
Trabzon’a evinde Adana Demir şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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