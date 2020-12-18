Trabzon’da 3 kadro dışı

Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadeleri yer aldı. Bu arada Adana Demirspor maçı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı, 'Kadro kalitesi' üzerinde durmasıyla birlikte bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde kadroda büyük bir değişime gideceğinin sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam özellikle merkez orta saha üzerinde duruyor.