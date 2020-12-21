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Trabzon Avcı ile coştu

Trabzon Avcı ile coştu
Giriş Tarihi: 21.12.2020

Süper Lig'de adım adım zirveye doğru tırmanışını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi. Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından Süper Lig'de komşusu Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, moral buldu. Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer , teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak son 5 maçını kaybetmedi.

11 PUAN TOPLADILAR
Ligde çıktığı ilk 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü. 6 puanla sıralamada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü. 11 puan toplayarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü. Ligde çıktığı ilk 8 maçta 15 golü kalesinde gören Karadeniz ekibi son 5 maçta ise sadece 2 gol gördü.

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