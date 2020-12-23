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Haberler Trabzonspor Trabzonspor üçlük attı

üçlük attı

Trabzonspor üçlük attı
Giriş Tarihi: 23.12.2020

SÜPER Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- mavililerin golünü 74. dakikada savunma oyuncusu Vitor Hugo kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 20'ye yükseltirken, Atakaş Hatayspor ise 21 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligin 15. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi moral depoladı. Trabzon teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u deplasmanda deviren bordo-mavililer Süper Lig'de Avcı ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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