Trabzonspor yükselişte

Kötü bir başlangıç yaptığı 2020-21 sezonunda dibi gören ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle Süper Lig'de çıktığı son 6 lig maçını da kaybetmeyip, söz konusu periyotta 14 puan toplayan Trabzonspor, son iki haftada aldığı galibiyetlerle zirveye doğru yükselişe geçti. Rakipleriyle puan farkını hızla eriten ve ligin dibinden üst sıralara doğru yükselişe geçen Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatma noktasında da Avcı döneminde ligin en iyi performansını sergiledi. Avcı bordo-mavili takımda göreve başladıktan sonra oynanan maçlarda 6 müsabakada kalesinde gördüğü 2 golle en az gol yiyen takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta ise kalesinde toplamda 15 gol gördü.