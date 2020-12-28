Trabzon’un tadı kaçtı

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sosyal medyaya düşen, 'kadro dışı talebiyle gelmesinler' sözleri ise çok konuşuldu. Oynanan futbol ve alınan skorun yanı sıra Başkan Ahmet Ağoğlu'nun, özel bir uçakta sarf ettiği iddia edilen sözlerin sosyal medyaya düşmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Yaşanan pandemi süreciyle birlikte kadro sıkıntısı yaşanmasının yanı sıra, mali yükümlülüklerin de sorun olacağını düşünen Ağaoğlu'nun böyle bir tepki verdiği belirtiliyor.

NASIL TEPKİ VERECEK?

Sosyal medyada yer alan görüntülere Başkan Ağaoğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ve sonrasında ise Abdullah Avcı'nın tavrının ne olacağı merakla beklenmeye başladı.