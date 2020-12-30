Trabzonspor’da transfer atağı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, transferde rotasını belirledi. Orta sahaya oyuncu arayan Karadeniz temsilcisi, Celta Vigo forması giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu ve Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için görüşmelere başladı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay Yokuşlu'nun kulübü ile görüşmeler sürerken, Gençlerbirliği ise Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

YUNUS MALLI DA GÜNDEMDE

Trabzonspor yönetimi, Ocak ayında Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılmaya hazırlanan Yunus Mallı'yı da transfer etmek istiyor. Bundesliga ekibi tarafından gözden çıkarılan 28 yaşındaki Milli yıldız, ligde sadece 1 maçta forma giydi. Wolfsburg'un, sezon sonunda mukavelesi bitecek başarılı futbolcu için bonservis talep etmesi beklenmiyor. Almanların, oyuncunun maaş maliyetinden kurtulmak istediği gelen haberler arasında.