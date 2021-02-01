Kartal’a Trabzon freni

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a yenilerek hem yenilmezlik serisini bitirdi hem de liderlik koltuğunu kaptırdı: 1-2. 29. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0. 44'te Nwakame'nin ceza sahası dışından çektiği şut önce Vida'ya çarptı. Ardından da Montero'nun göğsüne çarpan top kaleci Ersin yanıltıp ağlara gitti: 1-1.

DORUKHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

63'te Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-2. 69'da N'Koudou ceza alanı ön çizgisinden sert vurdu, Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu. 77'de Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yaptığı faul sonrası hakem direkt kırmızı kartını gösterdi. 89'da sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Rosier'in çevridiği top savunmadan sekti Aboubakar altıpasın içinden kafayı vurdu Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi. Maç 2-1 sona erdi. Beşiktaş liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.



YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.



RIDVAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz mücadelenin 11. dakikasında maça devam edemedi. Yaşanan bir pozisyonda Ekuban'la birlikte koşan ancak bu sırada sağ üst arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Taç çizgisinin kenarına gelen Rıdvan Yılmaz, sahadan çıkmak için sedyenin gelmesini bekledi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala mücadeleye dahil oldu.



ABDULKADİR ŞOKU

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti. Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.