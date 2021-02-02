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Trabzon ışıl ışıl

Bordo-mavililer ’nın gelişi ile 17. sıradan 5. sıraya yükselerek gövde gösterisi yaptı ve “Yarışta ben de varım” dedi.

Trabzon ışıl ışıl

2.2.2021

TRABZONSPOR, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken Avcı'nın gelişinden sonra 17. sıradan 5.'liğe yükselerek gövde gösterisi yaptı. Lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına bordo-mavili takımda imza attı. Süper Lig'de bordo-mavili takımla önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 82 gündür görevde bulunduğu Karadeniz ekibiyle kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bordomavililerin başında üç büyüklere karşı ilk galibiyetini alan Avcı, görev yaptığı takımlar arasında en iyi çıkışı da bordo-mavili takımla yakaladı. Trabzonspor'un başında çıktığı 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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