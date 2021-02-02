Trabzon ışıl ışıl

TRABZONSPOR, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken Avcı'nın gelişinden sonra 17. sıradan 5.'liğe yükselerek gövde gösterisi yaptı. Lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcına bordo-mavili takımda imza attı. Süper Lig'de bordo-mavili takımla önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 82 gündür görevde bulunduğu Karadeniz ekibiyle kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bordomavililerin başında üç büyüklere karşı ilk galibiyetini alan Avcı, görev yaptığı takımlar arasında en iyi çıkışı da bordo-mavili takımla yakaladı. Trabzonspor'un başında çıktığı 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.