Abdullah Avcı fırtınası

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçından da 3 puan beklerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, zorlu fikstürde en büyük gücü iletişim oldu. Deneyimli teknik adam, fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte ederken, futbolcularla sağlıklı iletişim kurarak moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza atarken, söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzeye getirdi. Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularıyla birebir ilişkiler kurarak onların kafa olarak rahatlamasını sağlayan tecrübeli teknik adam, kazanılan maçların da etkisiyle moralleri diri tuttu. Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 gün içinde 7. maçına çıkacak.