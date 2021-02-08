Trabzonspor’un rakibi Y.Malatya

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24. haftasının kapanış mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Yadımıcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçı beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Bordo- mavililer, deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor.

Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında çıktığı 6 deplasman maçında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyete sahip.